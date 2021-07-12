СМИ: Ветеринары пытаются спасти самку лебедя, которая пострадала от браконьеров на Чистом озере

На озере Чистое, что в Северодонецке, лебедь, которая недавно обзавелась потомством, находится на грани смерти – у нее образовалась гангрена. Благодаря неравнодушным гражданам волонтеры начали спасительную операцию.

Об этом в Instagram сообщает Реабилитационный центр для диких и домашних животных “АКЕЛА”, передает Час Пик.

Тревожное сообщение впервые появилось в региональном паблике в Facebook от неравнодушных жителей города.

В срочном порядке была объявлена спасательная операция. Волонтеры искали моторную лодку для отлова плицы и микроавтобус для перевозки на лечение в город Чугуев. Благодаря неравнодушным гражданам птица была перевезена в центр “АКЕЛА”.

Волонтеры отмечают, что лебедь попала весной в рыболовные сети. Предположительно, на ее лапе осталась леска, которую вовремя не убрали. В связи с этим развился некроз.

“Неосмотрительность тех, кто снимал сеть, будет иметь вот такие последствия. И ещё более обидно то, что если это всё-таки и есть причина, то проблему можно было решить вовремя, обратив внимание на проблему, отловив лебедя и сняв леску, сохранить ногу”, – пишут специалисты центра.

Для спасения птицы необходима операция, без которой гангрена начнет развиваться и птица умрет. Как пройдет операция – волонтеры не знают.

“Вариант один – ампутация и надежда на организм. Как инфекция, которая уже есть повлияла на организм мы пока не знаем. Переживёт лебедь операцию – мы тоже не знаем. Шанс один и мы им воспользуемся”, – добавили ветеринары.

Возможно, если бы не бесконтрольные действия браконьеров, несчастья можно было бы избежать.

В социальной сети жители города активно обсуждают данную ситуацию. Некоторые отмечают, что лебедей разлучать нельзя, при этом не задумываясь, что случится с птицей без вмешательства специалистов.

В целом жители города очень переживают за лебедя и надеются, что вскоре семья воссоедениться и будет как прежде радовать северодончан.