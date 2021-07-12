Юристы рассказали, в каких случаях могут отказать в выдаче справки переселенца

Основным документом, подтверждающим факт внутреннего перемещения и взятие переселенца на учет, является так называемая «справка переселенца». Процесс ее получения несложный – достаточно обратиться с паспортом в орган социальной защиты населения по фактическому месту жительства. Однако возможны и случаи отказа в выдаче данной справки.

“Юридический советник для переселенцев” рассказывает, в каких случаях могут отказать в выдаче справки переселенца.

В частности, юристам задали такой вопрос:

“В 2014 году после выезда из зоны АТО оформлял справку ВПЛ в Черкассах, однако не продолжал ее действие, потому что не было необходимости. Недавно переехал в Киев, начал искать работу. Один из потенциальных работодателей посоветовал оформить снова справку ВПЛ, чтобы не было испытательного срока. Я обратился за ее получением, но мне устно отказали. Объяснили так, что я не ВПЛ, потому населенный пункт, откуда я переместился в 2014 году в настоящее время находится под контролем правительства Украины и не включен в распоряжение 1085-р. Как действовать?

Юристы объясняют: Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», а именно частью 10 статьи 4, предусмотрено четкий перечень оснований, когда заявителю может быть отказано в выдаче справки о постановке на учет ВПЛ.

Это может произойти в случае, если:



отсутствуют обстоятельства, повлекшие внутреннее перемещение;

у государственных органов есть сведения о представлении заведомо ложных сведений для получения справки;

заявитель потерял документы, удостоверяющие личность (до их восстановления)

в документе заявителя, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документе, удостоверяющего личность и подтверждающего ее специальный статус, нет отметки о регистрации места жительства на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, и отсутствуют доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;

доказательства, предоставленные заявителем для подтверждения факта проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение, не подтверждают такого факта.

Итак, само только отсутствие населенного пункта, с которого осуществлялось внутреннее перемещение в распоряжении Кабмина от 07.11.2014 № 1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия» не является достаточным основанием для отказа в выдаче справки о постановке на учет ВПЛ. Между тем надо понимать, что для получения справки о постановке на учет ВПЛ необходимо наличие двух ключевых событий:

– факт внутреннего перемещения;

– причинно-следственная связь перемещения с вооруженным конфликтом, оккупацией, нарушением прав человека и тому подобное.

Исходя из ваше описанной ситуации, юристы советуют для начала повторно обратиться с заявлением о постановке на учет ВПЛ, требуя при этом от органа социальной защиты населения рассмотреть его и выдать справку или письменное решение об отказе в выдаче справки с указанием конкретных оснований. В последнем случае в зависимости от приведенных в решении аргументов такой отказ может быть обжалован в судебном порядке.