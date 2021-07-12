Девять спецавтомобилей передали спасателям Луганщины: фото

Глава Луганской области Сергей Гайдай передал пожарным девять спецавтомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



«В апреле я вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским пообщались с послом Украины в Австрии Александром Щербой. Тогда мы договорились, что Австрия передаст нам пожарные машины марки STEYR. В этом нам помогли меценаты Владимир Елисеев, две компании, ведущие дорожные работы в области (ООО «Ростдорстрой» и ООО «Славдорстрой»), нардепы Алексей Кузнецов и Артем Дубнов, а также, конечно, руководство ГСЧС. Вместе мы прилагаем все усилия чтобы спасатели могли работать на современной и эффективной технике, а также быстро реагировали на вызовы природы. Благодарен всем, кто был причастен к воплощению этой мысли в реальность », – а также Сергей Гайдай добавил, -« Я уже знаю, что австрийская техника прошла комплексную проверку сотрудниками пожарно-спасательных подразделений. Я надеюсь, что в случае вероятного лесного пожара, пожарные Луганщины будут готовы к борьбе со стихией ».



Сегодня председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в торжественном вручении пожарно-спасательной и специальной техники подразделениям ГУ ГСЧС в Луганской области. Он поблагодарил спасателей за их тяжелый и самоотверженный труд и отметил, что приложит все усилия, чтобы обновлять автопарк пожарных машин.



Так, Сергей Гайдай вручил первому государственному пожарно-спасательному отряду сертификаты на две пожарные автоцистерны емкостью четыре тонны на базе автомобиля STEYR, пятому государственному пожарно-спасательному отряду – на пожарную автоцистерну емкостью две тонны на базе автомобиля STEYR.



Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик вручил шестому государственному пожарно-спасательному отряду сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн на базе автомобиля КРАЗ 6511, аварийно-спасательному отряду специального назначения – сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн на базе автомобиля МАЗ 63022, на три оперативно-пиротехнического автомобиля на базе Mitsubishi L 200, на оперативно-пиротехнический водолазный автомобиль на базе Ford Transit.