На Луганщине возобновят работу мобильные медицинские бригады

Фонд народонаселения ООН, Общественное объединение «Украинский Медицинская Миссия», Благотворительный фонд «Здоровье женщины и планирование семьи» в течение последних четырех лет сотрудничают с Департаментом здравоохранения Луганской областной государственной администрации в сфере медицинского обслуживания населения.

Об этом сообщает пресс-служба департамента.

За это время медицинские работники мобильных бригад, созданных под эгидой Фонда народонаселения ООН и Общественного объединения «Украинский Медицинская Миссия» в сотрудничестве с областной государственной администрацией и специалистами Департамента здравоохранения облгосадминистрации организовывали проведение медицинских осмотров женщин – жительниц (15 тыс. человек ) населенных пунктов области, расположенных вдоль линии разграничения (Попаснянского, Станично-Луганского и Новоайдарского районов).



“В этом году, начиная с 1 июля, в рамках программы «Усиление национальных и местных механизмов по подотчетной и рентабельной системе противодействия и предотвращения гендерно обусловленного насилия» на территории Луганской области запланирована работа мобильной медицинской бригады в составе врача-гинеколога, врача семейной медицины, медицинской сестры и водителя. Работа медицинских бригад планируется на той же территории области, что была охвачена медицинскими осмотрами и в прошлые годы. Прежнему планируется проводить скрининг-обзор указанными врачами-специалистами, включая УЗИ исследования, кольпоскопию, цитологическое исследование с последующим анализом материалов”, – сказано в сообщении.

Результаты исследований будут предоставляться медицинским учреждениям территориальных громад.



Работа мобильных медицинских бригад планируется в следующей последовательности: июль-сентябрь 2021г – Попаснянский район, сентябрь-ноябрь 2021г – Станично-Луганский район, декабрь 2021г-февраль 2022р – Новоайдарский район (соответствующих административных единиц, действовавших до 2020).