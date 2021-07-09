В Старобельске центр массовой вакцинации против COVID – 19 меняет адрес

Центр массовой вакцинации населения против COVID – 19 в Старобельске меняет свой адрес.

Об этом сообщает КНП “Старобельский центр первичной медико-санитарной помощи”.



С 10 июля Центр будет работать в праздничные и выходные дни в административном здании ООО «Рынок города Старобельск» по адресу: г. Старобельск, площадь Базарная, 1.

“Здесь вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, всех желающих , которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания, так и всех желающих вакцинироваться без предварительной записи”, – сказано в сообщении.



Указано, что выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. Сейчас используется вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech.