Будет жарко и сухо: в выходные дни Луганщина останется во власти антициклона

10 и 11 июля Луганская область будет оставаться под влиянием антициклона.

Об этом сообщает Луганский областной центр по гидрометеорологии.



Так, сохранится солнечная, жаркая и сухая погода. Ветер северо-восточного направления, 3-8 м / с. Температуры ночью – 15-20 градусов тепла, днем – ​​до 35 градусов тепла.



“Такая синоптическая ситуация способствует накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, что усиливает ощущение жары. В условиях города жара переносится хуже (под прямыми солнечными лучами стены домов и асфальт могут нагреваться до 65-70 градусов тепла). Поэтому этот уик-энд советуем провести на природе, лучше у водоема, но не забывайте о правилах безопасности!”, – сказано в сообщении синоптиков.