Оставил возле магазина: в Белокуракино у парня угнали мопед

В пгт Белокуракино полицейские раскрыли угон. Как стало известно, мужчина в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладел скутером односельчанина.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Полицейские разыскали угонщика и изъяли транспортное средство. Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Вчера вечером, 8 июля, в дежурную часть Билокуракинского отдела полиции обратился местный житель, который сообщил, что у его сына угнали скутер.

Выяснилось, что потерпевший пошел в местный магазин, оставив свое транспортное средство рядом с торговым заведением, а когда вернулся, обнаружил его отсутствие.

Полицейские установили угонщика и нашли скутер. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель.

Транспортное средство после проведения всех необходимых следственных действий будет возвращено владельцу.