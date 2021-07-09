В Рубежном открыли скейт-площадку

В Рубежном 7 июля на пл. Владимирский прошло торжественное открытие скейт-площадки.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

“Открытие скейт-площадки в нашем городе – большое событие для всей местной молодежи и желанный подарок. Сегодня, как в Украине, так и во всем миру, проходят чемпионаты по скейтбордингу, соревнования по экстремальным видам спорта, а в 2016 году Международный олимпийский комитет вообще включил cкейтбординг в программу летней Олимпиады. Тепер и в Рубежном есть замечательное место для развития популярного вида молодежного спорта. Надеемся, что уже в ближайшее время мы будем гордиться уже первыми результатами рубежанских скейтбордистов”, – сказано в сообщении.

С приветственными словами на открытии выступили мэр Сергей Хортив, народные депутаты Украины – Александр Сухов и Сергей Вельможный, председатель Рубежанского молодежного совета при Рубежанском городском совете Алена Целухина.

В концертной программе мероприятия приняли участие творческие коллективы МКУ «Дворец культуры»: Образцовая студия современного танца «Модус» (рук. Елена Костникова, Лина Деготь), цирковая студия «Кристалл» (рук. Александр Ляпаев, Светлана Трофимова).

Рубежанские «самокатеры» показали несколько трюков, которым успели научиться ранее самостоятельно.