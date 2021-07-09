17 новых случаев COVID-19 выявили в Луганской области

Лабораторно подтверждены 17 новых случаев COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – три, Рубежное – одно, Северодонецк – три, Беловодск – одно, Кременная – одно, Марковка – одно, Новоайдар – два, Попасная – одно, Станица Луганская – два, Старобельск – одно, Троицкое – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 711 случаях.

Выздоровели – 25561 (10 за последние сутки), лечатся – 196 (74 – стационарно, 122 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболело 1092 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1082.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 12,2 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 954 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9 июля (09:00) в Украине 2240246 подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 572 летальных, 2176110 человек выздоровели. Всего проведено 11001742 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 655 новых случаев; летальных – 12; осуществлено 41607 тестирований; выздоровели 885 человек.