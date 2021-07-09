В Луганской области только 0,6% семей имеют трех и более детей

Согласно данным за 2020 год, в Луганской области насчитывается 342,6 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Луганской области, подготовив инфографику ко Дню семьи.

Общее количество браков, зарегистрированных в прошлом году, составило 2070.

В регионе 95,8% семей имеют одного ребенка, 3,6% – двух детей, 0,6% – трех и более детей.

Для справки: Вчера, 8 июля, в Украине отмечали День семьи.

На эту дату приходится православный праздник – День Петра и Февронии, которых издавна считают покровителями семьи и брака. Считается, что 8 июля – праздник, когда хорошо жениться или устраивать помолвку. А вот незамужние девушки, мечтающие найти свою любовь, надеются на магические силы, которые, согласно поверью, царят в этот день на земле. И гадают на своих суженых.

Неудивительно, что именно 8 июля стало Днем семьи в Украине. 30 декабря 2011 Президент Украины подписал Указ №1209 / 2011 «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников», которым и был основан этот праздник. Начиная с 2012 года, его отмечают ежегодно.

А вот Международный день семьи отмечают 15 мая. Эту дату установила ООН.