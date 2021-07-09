Жители Беловодска и Лисичанска лишились 40 тысяч гривен, доверившись мошенникам

«Ваша карта заблокирована! Назовите коды с смс-сообщений для разблокирования »- именно такую ​​информацию услышали жители Беловодска и Лисичанска от псевдоработников банка. Они выполнили все требования мошенников и потеряли около 40 000 грн.

Об этом рассказали в полиции Луганской области.

Предоплата, которая была указана обязательным условием в объявлениях о продаже товаров на сайте «OLX», лишила жителей Старобельска и Северодонецка 2 500 грн.

В Счастьенском районе директор общества с ограниченной ответственностью обратился в полицию и сообщил, что ООО поставило товар в адрес фермерского хозяйства, но оплата в сумме 42 000 грн до сих пор не поступила.

В полиции призывают граждан: не придавайте неизвестным банковскую информацию! Если вам сообщили, что с карточкой возникли проблемы – обратитесь на официальную горячую линию банка (номер на обратной стороне карты) или в отделение финансового учреждения! При покупке товаров в Интернете пользуйтесь услугой наложенного платежа, которая обезопасит вас от потери средств!