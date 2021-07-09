На Донбасс прибыл автопоезд с гуманитарным грузом

В рамках международной стратегической инициативы «Помощь Восток», из Франции в Краматорск в очередной раз прибыл автопоезд с гуманитарным грузом медицинского назначения стоимостью свыше 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины.



По словам основателя инициативы «Помощь Восток», командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для учреждений здравоохранения, расположенных в районе проведения операции Объединенных сил.

“Помощь получат городские и детские больницы Краматорска, Мариупольский военный госпиталь и больница города Торецк”, – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.



Вместе с тем он добавил, что для нужд медицинских учреждений поступили 84 многофункциональных кровати. Это высокоспециализированные кровати для реанимационных и хирургических отделений, специализированные кровати с магнитной защитой для людей с проблемами ориентации в пространстве, ортопедические матрасы и медицинские расходники.

“Предварительное изучение существующих проблем больниц и госпиталей, подбор и доставка в учреждения необходимого оборудования – является характерной чертой нашей стратегической инициативы, – подчеркнул командующий.



Напомним, что генерал-лейтенант Сергей Наев предложил гуманитарную инициативу «Помощь Восток» в апреле 2018 года. В 2019 году ее проведение одобрил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.



На сегодня партнерами гуманитарного проекта является Ассоциация «Медицинская и Благотворительная Помощь Франция – Украина (руководитель Диана Дольсе), Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко и ООО« Санагро Украины »(директор Александр Скрипка).