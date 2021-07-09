На Луганщине у местного жителя выявили арсенал оружия и боеприпасов

Гранаты, пистолеты, ПТУР, тротиловые шашки и более полутора тысяч патронов различного калибра изъяли правоохранители у жителя Счастьенского района с. Малиновое, которое граничит с оккупированной территорией. Владельцу смертоносного тайника грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Вчера, 8 июля, правоохранители в ходе проведения санкционированного судом обыска в домовладении 62-летнего жителя с. Малиновое обнаружили и изъяли смертоносный арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) следователем совместно с сотрудниками, которые осуществляют оперативное сопровождение, предстоит выяснить много вопросов, главными из которых являются источники поступления этих смертоносных предметов и цель их хранения.

После объявления задержанному подозрения в совершении преступления, следователи под процессуальным руководством прокуратуры обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.