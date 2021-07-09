На трассе Н-26 готовятся к укладке верхнего слоя асфальта

На автомобильной дороге государственного значения Н-26 Чугуев – Меловое подрядчик ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» работает на двух участках: км 230 + 000 – км 265 + 000 (от Евсуга до Беловодска), км 265 + 000 – км 300 + 885 (от Беловодска до Мелового).

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

После завершения работ по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на первом участке идет подготовка к укладке верхнего слоя.

Продолжается обустройство примыканий, съездов, установление автобусных остановок, барьерного ограждения, укрепление обочины и тому подобное.

На участке км 265 + 000 – км 300 + 885 сделали расширение дороги и укладывают нижний выравнивающий слой.

Укладка верхнего слоя состоится сразу на двух участках.