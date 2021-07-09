“Прямой угрозы не поступало”: в ТКГ прокомментировали возможное отключение Vodafone в ОРДЛО

Вопрос обеспечения мобильной связью относится к компетенции экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы.

Об этом “Новостям Донбасса” сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Вопрос предоставления услуг мобильной связи компанией “Vodafone-Украина” обсуждается. У ОРДЛО есть определенные претензии. Прямой угрозы отключить связь не поступало – таким образом они усложнят еще больше жизнь людей на той территории», – подчеркивает спикер украинской делегации в ТКГ.

Следует отметить, что поводом для возникновения подобных слухов стали заявления группировки «ЛНР» о якобы долгах компании Vodafone за потребленную электроэнергию и возможном отключении ее оборудования от электроснабжения по этой причине.