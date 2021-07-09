Гармаш: Модератор об ОБСЕ хочет убрать украинских представителей ОРДЛО из ТКГ

Представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах по Донбасса Сергей Гармаш утверждает, что новая модератор политической подгруппы в ТКГ Сильвия Берман призвала убрать украинских представителей ОРДЛО из переговоров.

Об этом Гармаш заявил в эфире Радио Донбасс.Реалии.

«Она фактически повторила все посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хотя они таковыми не являются. Призвала для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас – переселенцев оттуда. При этом, не призвала удалить судимую за терроризм Майю Пирогову », – рассказал Гармаш.

При этом он отметил, что представители ОРДЛО от Украины включены в процесс переговоров официально – нотами МИД.

Подтверждение этих слов из других источников, в частности ОБСЕ, нет.

Сильвия Берман в должности модератора политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу от ОБСЕ заменила посла Пьера Мореля. Берман – дипломат, занимала должности посла Франции в Китае и России.

Первое заседание подгруппы , которое модерировала Берман, состоялось 6 июля. Тогда представители России приобщили к видеоконференции представительницу российских гибридных сил Майю Пирогову, после чего украинская сторона отказалась участвовать в заседании. Ранее Мая Пирогова была осуждена украинским судом за террористическую деятельность.

Заседание ТКГ и подгрупп с 2020 года проходят в режиме видеоконференций.