Штамповка листового проката: основные разновидности и их особенности

Штамповка входит в спектр наиболее востребованных в современной промышленности способов обработки листового металлопроката. Сегодня она активно используется в машиностроительной и авиационной сфере, при производстве автомобилей, бытовой и прочей техники, обеспечивая возможность создания изделий как с плоской, так и сложной геометрией. В целом именно штамповка проката (черного и цветного) позволяет оптимизировать и удешевить многие производственные процессы. При этом получаемые с ее помощью детали обладают высокими показателями прочности и устойчивости к различного рода негативным факторам.

Горячая штамповка

Суть такого метода механической обработки металлов состоит в деформировании заготовок после их предварительного нагрева до определенной температуры. Требуемая форма продукции в этом случае достигается посредством принудительного перераспределения сплава в пазах и желобах промышленных штампов.

В основе такой технологии лежит принцип улучшения показателей пластичности материалов после термического воздействия на них. При этом в зависимости от вида и особенностей используемого сплава горячая штамповка листового металла может подразумевать его разогрев с помощью различных методов. Сегодня для этого применяется специализированное промышленное оборудование:

электроконтактные агрегаты, в основе работы которых лежит принцип влияния на материалы посредством интенсивного тока, проходящего через заготовку;

индукционные печи, формирующие в качестве рабочей среды электромагнитный поток вихревого типа;

газовые установки, нагревающие блюмы с помощью инертного газа.

Горячая штамповка востребована в производстве металлических изделий, в том числе с кольцеобразной и удлиненной геометрией. Это различные диски и крышки, шестеренки, рычаги и прочие элементы функциональных агрегатов машин промышленного и другого назначения.

К преимуществам технологии следует отнести:

минимальные потери материала в ходе всего технологического процесса;

возможность производства изделий сложной формы;

получение деталей, которые не нуждаются в серьезной дополнительной обработке;

серийное изготовление продукции в любых требуемых объемах.

Единственный недостаток метода состоит в его высокой энергоемкости, что обеспечено необходимостью термической обработки заготовок.

Суть холодной штамповки металлов

Эта технология изготовления продукции из стали и цветных сплавов не требует предварительной подготовки проката путем нагрева, что делает ее более дешевой и, как следствие, востребованной многими промышленными предприятиями. Она выполняется посредством применения оборудования двух различных типов, а именно:

универсальных прессов, предназначенных для сгибания, вырубания и вытягивания заготовок;

специализированных станков, способных производить так называемую глубокую вытяжку листового проката, формировать продукцию с нестандартной геометрией.

Агрегаты как первого, так и второго вида могут быть механическими (находятся под постоянным управлением и контролем операторов) и автоматизированными.

Кроме того, различают такие технологии холодной штамповки металлопроката:

Формоизменяющая. В этом случае заготовки подвергаются такому воздействию, как отбортовка, скручивание и изменение первоначальной структуры. Разделяющая. Данный метод изготовления деталей подразумевает нарезку проката, его прокалывание и срезание кромок во время прессования.

Важнейшим преимуществом данной технологии является возможность выполнения нескольких различных операций одновременно. Например, в рабочей чаше одного пресса заготовка изгибается и обрезается. Это позволяет существенно сократить время на производство продукции. Также получаемые с ее помощью изделия отличаются повышенной устойчивостью к механическому влиянию, имея при этом незначительную удельную массу.

Из недостатков стоит отметить только то, что вес изготовленных посредством холодной штамповки деталей не может превышать 4000 килограмм.