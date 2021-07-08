Штамповка листового проката: основные разновидности и их особенности

Штамповка входит в спектр наиболее востребованных в современной промышленности способов обработки листового металлопроката. Сегодня она активно используется в машиностроительной и авиационной сфере, при производстве автомобилей, бытовой и прочей техники, обеспечивая возможность создания изделий как с плоской, так и сложной геометрией. В целом именно штамповка проката (черного и цветного) позволяет оптимизировать и удешевить многие производственные процессы. При этом получаемые с ее помощью детали обладают высокими показателями прочности и устойчивости к различного рода негативным факторам.
Горячая штамповка
Суть такого метода механической обработки металлов состоит в деформировании заготовок после их предварительного нагрева до определенной температуры. Требуемая форма продукции в этом случае достигается посредством принудительного перераспределения сплава в пазах и желобах промышленных штампов.
В основе такой технологии лежит принцип улучшения показателей пластичности материалов после термического воздействия на них. При этом в зависимости от вида и особенностей используемого сплава горячая штамповка листового металла может подразумевать его разогрев с помощью различных методов. Сегодня для этого применяется специализированное промышленное оборудование:
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электроконтактные агрегаты, в основе работы которых лежит принцип влияния на материалы посредством интенсивного тока, проходящего через заготовку;
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индукционные печи, формирующие в качестве рабочей среды электромагнитный поток вихревого типа;
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газовые установки, нагревающие блюмы с помощью инертного газа.
Горячая штамповка востребована в производстве металлических изделий, в том числе с кольцеобразной и удлиненной геометрией. Это различные диски и крышки, шестеренки, рычаги и прочие элементы функциональных агрегатов машин промышленного и другого назначения.
К преимуществам технологии следует отнести:
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минимальные потери материала в ходе всего технологического процесса;
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возможность производства изделий сложной формы;
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получение деталей, которые не нуждаются в серьезной дополнительной обработке;
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серийное изготовление продукции в любых требуемых объемах.
Единственный недостаток метода состоит в его высокой энергоемкости, что обеспечено необходимостью термической обработки заготовок.
Суть холодной штамповки металлов
Эта технология изготовления продукции из стали и цветных сплавов не требует предварительной подготовки проката путем нагрева, что делает ее более дешевой и, как следствие, востребованной многими промышленными предприятиями. Она выполняется посредством применения оборудования двух различных типов, а именно:
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универсальных прессов, предназначенных для сгибания, вырубания и вытягивания заготовок;
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специализированных станков, способных производить так называемую глубокую вытяжку листового проката, формировать продукцию с нестандартной геометрией.
Агрегаты как первого, так и второго вида могут быть механическими (находятся под постоянным управлением и контролем операторов) и автоматизированными.
Кроме того, различают такие технологии холодной штамповки металлопроката:
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Формоизменяющая. В этом случае заготовки подвергаются такому воздействию, как отбортовка, скручивание и изменение первоначальной структуры.
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Разделяющая. Данный метод изготовления деталей подразумевает нарезку проката, его прокалывание и срезание кромок во время прессования.
Важнейшим преимуществом данной технологии является возможность выполнения нескольких различных операций одновременно. Например, в рабочей чаше одного пресса заготовка изгибается и обрезается. Это позволяет существенно сократить время на производство продукции. Также получаемые с ее помощью изделия отличаются повышенной устойчивостью к механическому влиянию, имея при этом незначительную удельную массу.
Из недостатков стоит отметить только то, что вес изготовленных посредством холодной штамповки деталей не может превышать 4000 килограмм.