Proteinchik – Что такое креатин в спортивном питании

Креатин – это весьма востребованная спортивная добавка. Её основное преимущество заключается в принципе работы, а именно, она выступает в качестве своеобразного скульптора для мышц. Креатин невозможно получить в достаточном количестве из традиционных продуктов, в отличии от прочих необходимых организму атлета веществ. Давайте поговорим на тему: что такое креатин в спортивном питании и как грамотно его употреблять.

Креатин не имеет никакого отношения к продуктам химической промышленности, являясь по сути обычной аминокислотой, синтезируемой организмом человека. Казалось бы, если наш организм в состоянии самостоятельно воспроизводить это вещество, зачем его принимать в виде спортивного питания? Дело в том, что для спортсмена, интенсивно занимающегося спортивной деятельностью, этого количества явно недостаточно. В такой ситуации важно иметь резервные источники энергии, ускоряющие восстановление организма после изнурительных нагрузок. Вот тут и приходит на помощь натуральный энергетик – креатин.

Оказавшись в пищеварительной системе в форме биодобавки, креатин не расщепляется в организме, попадая в клетки мышц, если можно так выразиться, в нетронутом виде. И только после этого преобразовывается в креатин фосфат. Именно в таком виде он способствует усилению выносливости мускулатуры атлета при условии довольно усиленных, непродолжительных тренировок. Таким образом, можно сделать вывод, что данная аминокислота окажется более полезной для спортсменов-бодибилдеров, чем, к примеру, для марафонцев. Непродолжительность подобного эффекта объясняется биохимией: креатин фосфат быстро расходуется, не имея возможности храниться в клетке долгое время.

В качестве спортивного питания креатин может иметь форму либо порошка, либо капсул. Первый вариант является наиболее популярным, поскольку, будучи растворённым в жидкости он быстрее усваивается. Востребованы так же жевательные варианты и шипучие.

Креатин в виде спортивного питания способен поставлять необходимую спортсмену дополнительную энергию, а кроме этого формирует мышечный рельеф. К тому же он выступает в роли вещества-анаболика, блокирующего белок миостатин, подавляющий рост мышечной ткани.

Креатин является одной из главных добавок, способствующей эффективному наращиванию мышечных волокон, делая мускулатуру сильнее и выносливее. Данный факт позволяет говорить о том, что эта спортивная добавка весьма полезна для людей эктоморфного телосложения.