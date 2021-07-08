Vaillant — бренд-передовик на рынке котлов. Что надо знать о продукции

Когда говорим о производителях котлов из Европы, сразу вспоминается лидер индустрии Vaillant. Эта немецкая компания с 1874 года занимается отопительным оборудованием, а также радует инновациями всех причастных к сфере. Усилиями «Вайллант» разработано центральное отопление, первые навесные нагреватели воды для ванной, компактный бойлер и экологически чистый навесной блок.

Vaillant внедряет передовые технологии для своего времени, будь то солнечные тепловые системы или новые стандарты для домовладельцев на основе цеолита и воды. Последняя комбинация в тепловых насосах приводит к значительной экономии энергии и снижает выбросы CO 2 в атмосферу. И с персональным интуитивным терморегулятором для комнатного микроклимата у «Вайллант» все замечательно, и с гибридом теплонасосов и котлов тоже.

Минусы котлов немецкого происхождения

Так есть ли слабые места у котлов бренда Vaillant, или на практике все так хорошо, как в рекламном буклете? Конечно же, проблемы неизбежны при эксплуатации такого сложного оборудования, как газовый котел. Который работает в усиленном ежедневном режиме при наступлении холодов, да еще и в сложных украинских условиях, когда и в электрической сети случаются перебои, и качество теплоносителя может вызывать вопросы. Да и работа сервисных служб в отдаленных уголках страны бывает сомнительной: не везде есть сертификация мастеров от производителя.

Начнем мы именно с недостатков, которые легко исправить при желании.

Приборы энергозависимые, а значит требуют бесперебойной подачи качественного электричества. Очень важно обратиться к электрику для установки хорошей проводки и защитных/стабилизирующих устройств. Для того, чтобы котлы с открытой камерой сгорания серии Atmo хорошо работали, без нарушений тяги, надо спроектировать правильный дымоход и поддерживать его в чистом состоянии. Возможен вариант, что у котла нет встроенного расширительного бака. Тогда его надо приобрести отдельно.

При неправильной эксплуатации возникают проблемы у теплообменника Вайлант и посмотрите, какую профилактику и решения предлагают специалисты. Из других узлов замены могут потребовать вентиляторы, ручки регулировки, воздушные и газовые клапаны, группы горячего водоснабжения. А также термодатчики, манометры и термометры, прессостаты, циркуляционные насосы.

В чем плюсы отопительной техники

К слову, преимуществ у газовых котлов из Германии намного больше:

пресловутое немецкое качество, достигнутое европейской сборкой изделий;

высокий КПД приборов (в среднем 94% и выше);

надежная защитная автоматика, начиная с контроля за перегревом и замерзанием, заканчивая защитой от плохой тяги и пропадания пламени;

автоматический розжиг и модулируемая горелка для комфортной эксплуатации прибора;

при перебоях в подаче газа срабатывает регулятор давления для стабилизации горелки;

поломку можно предупредить за счет системы тестирования и оперативного оповещения владельца через вывод ошибки на дисплей.

Так что общий вывод прост: обязательно стоит обращать внимание на котлы европейского производства. Это однозначная гарантия качества, подтвержденная у «Вайллант» 15-летними гарантийными обязательствами. Любую сломанную или изношенную деталь легко заменить, так как бренд в представлении не нуждается — рынок заполнен комплектующими. Главное вовремя проходить ТО газового оборудования, очищать теплообменник от отложений, обеспечить подачу качественного электричества и топлива и держать под рукой контакты сервисной службы на случай экстренных ситуаций. И тогда котел прослужит верой и правдой не один десяток лет.