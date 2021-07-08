Обзор сервиса WebAsk

В современном мире востребован и популярен онлайн конструктор для создания онлайн анкет и опросов, с помощью которого появляется возможность эффективно исследовать и задавать вопросы аудитории. И если вы хотите грамотно создать опрос, в этом вам поможет конструктор опросов и анкет. Будут собраны голоса и мнения, а также отзывы и данные клиентов, сотрудников – анкетные и контактные. Вы сможете на сайте создать опросы и анкеты абсолютно бесплатно, а также ознакомиться с примерами.

Сделать анкету можно будет быстро и безо всяких проблем. Достаточно посетить сайт в удобное для вас время. Из возможностей сервиса следует выделить неограниченное использование, а также применение готовых, собственных тем. Кроме того, публикация опроса по ссылке или с помощью кода на сайт, использование четырнадцати элементов в опросах и логические ветвления – также возможности сервиса. В список следует добавить просмотр отчетов и ответов, общей доступ к ним. А еще – экспорт данных в XLSX, CSV, PDF, адаптивность опросов на любом виде устройств и возможность загрузки файлов, добавления собственного HTML кода, повышенную безопасность SSL.

Удобный конструктору форм и опросов поможет малому бизнесу создавать формы заказа, а также делать квиз опросы. И создать вы сможете абсолютно бесплатно, прямо на сайте.

Благодаря онлайн опросам и анкетам на сайтах, удается добавить интерктива, получить фидбек от пользователей. Очень важно быть в курсе и учитывать мнение целевой аудитории. И с помощью сервиса-конструктора WebAsk удастся добиться желаемого. При этом не потребуются финансовые расходы. Все – абсолютно бесплатно.

Здесь стоит выделить широту и простоту функционала конструктора WebAsk. таким образом буквально за четверть часа удастся справиться с поставленными задачами. При этом не нужно будет заниматься изучением языков программирования или изучать дополнительную техническую литературу.

Для тех, кто заинтересован в создании опроса, анкеты или формы на сайте, где не предусматривается подобная функциональность, незаменим специальный конструктор WebAsk. Он подойдет для таких задач и позволить решать их без технических знаний и навыков. Для вас – масса разнообразных параметров и настроек – начиная от дизайна и заканчивая логикой работы. С помощью проекта удается заниматься сбором разных анкетных данных вне сайта. Вы можете отправлять пользователей по прямой ссылке на страницу с формой или делиться ею в социальных сетях.