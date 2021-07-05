“Проекты “народных республик” никуда не делись”, — правозащитник выступил с предупреждением

Сооснователь Восточной правозащитной группы Павел Лисянский отмечает: т.н. “народные республики” юга и востока Украины существуют в изгнании в России.

Об этом он заявил в интервью “Громадському радіо”, информирует Диалог.UA.

Правозащитник отмечает: несмотря на то, что в 2014 году эти проекты “Русской весны” не удалось реализовать в таких городах, как Харьков, Херсон, Одесса, Запорожье, Днепр, Николаев, это вовсе не означает, что опасность миновала.

Он напомнил, что так называемую “Харьковскую народную республику” создали и объявили об этом уже в 2015 году пророссийские организации, которые находились уже в Москве. Среди причастных к созданию данной террористической организации есть в том числе и граждане России.

Лисянский добавил, что до сих пор на страницах в российских соцсетях можно найти паблики и группы этих “народных республик”. Он предупреждает, что на языке спецслужб эти организации называются “спящими агентами”, а значит, их могут “разморозить” при надобности.