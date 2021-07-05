В Лисичанске и Троицком выявили новые случаи COVID-19

Лабораторно подтверждены два новых случая COVID-19 в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
География выявленных заболеваний:
Лисичанск – одно, Троицкое – одно.
За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 642 случаях.
Выздоровели – 25479, лечатся – 214 (70 – стационарно, 144 – амбулаторно).
Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1088 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1076.
Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,1 (при пороговом 60).
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 949 человек.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 июля (09:00) в Украине 2237823 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 484 летальных, 2171601 лицо выздоровела. Всего проведено 10925065 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 244 новых случая; летальных – 14; осуществлено 17351 тестирования; выздоровели 419 человек.