В Лисичанске и Троицком выявили новые случаи COVID-19

Лабораторно подтверждены два новых случая COVID-19 в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – одно, Троицкое – одно.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 26 642 случаях.

Выздоровели – 25479, лечатся – 214 (70 – стационарно, 144 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1088 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1076.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,1 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 949 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 5 июля (09:00) в Украине 2237823 подтвержденных случая COVID-19, из них 52 484 летальных, 2171601 лицо выздоровела. Всего проведено 10925065 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 244 новых случая; летальных – 14; осуществлено 17351 тестирования; выздоровели 419 человек.