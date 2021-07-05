«Остается право штрафовать: нардеп рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконный выезд из ОРДЛО через Россию

Закон № 5478 «О неприменении административных мер за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее», который ранее был принят парламентом, не предусматривает полную отмену штрафов за незаконный выезд из ОРДЛО через Россию.

Об этом заявил народный депутат ВРУ Муса Магомедов в своем видеоблоге, передает ДонПресс



По его словам, принятый украинскими парламентариями закон предусматривает отмену штрафа только в случае наличия гуманитарных причин, утвержденных Кабинетом министров Украины. Магомедов отметил:

«Учеба, поступление в вуз, восстановление семьи, лечение — должны быть документы с обоснованием, и при наличии этих документов тебя не штрафуют. Минус заключается в том, что не всегда можно собрать документы, это может быть проблемой. Во-вторых, у пограничников остается право штрафовать или не штрафовать, определять — хватит документов или нет, поэтому остается возможность принятия решения на свое усмотрение, что может служить поводом для коррупции в том числе. Так быть не должно».

Кроме того, нардеп добавил, что еще один законопроект № 5405 предусматривает полную отмену штрафов. Магомедов уточнил, что работу над этим законом будут продолжать:

«По логике закона, который продвигаем мы с коллегами, жители неподконтрольных территорий вообще не должны объяснять причину, по которой они едут. Они едут сюда, потому что это их страна. Одного желания должно быть достаточно, потому что к нам едут люди, которых хоть что-то с Украиной связывает, и штрафовать их по приезду на родину — это никуда не годится. Эту позицию нужно донести до международных организаций, потому что они думают, что уже все хорошо, штрафы отменены, поэтому приходится им объяснять, что это немного не так».