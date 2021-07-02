На Луганщине злоумышленники выращивали в лесу элитную коноплю

Сегодня, 2 июля, в ходе проведения операции «Мак», оперативники Управления уголовного розыска совместно с бойцами БПОП, сотрудниками прокуратуры и Рубежанской полиции разоблачили жителей г. Горское, которые занимались выращиванием наркосодержащих растений – элитной конопли в промышленных масштабах.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Полицейские установили, что в лесу неподалеку с. Голубовское Северодонецкого района мужчины обустроили участок, который засеяли семенами элитной конопли.

Плантация была обеспечена емкостями с водой, с помощью системы полива вода подавалась к каждому растению. Наркоаграрии ежедневно обрабатывали растения с помощью садовых принадлежностей, добавляя 4 вида высококачественного удобрения и опрыскивали будущий урожай от тли.

Всего с места происшествия полицейскими изъято более 2000 кустов конопли, орудия и оборудование для обработки растений. Изъятое направлено в НИЭКЦ.

Наркоаграриев задержли в порядке ст. 208 УПК Украины. В рамках уголовного производства открытого по ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, после объявления задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, обратятся в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.