В выходные на Луганщине ожидаются кратковременные дожди с грозами

В первый день выходного, 3 июля, погодные условия будут обусловлены малоградиентным полем пониженного давления и ожидаются внутримассовые явления.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.



4 июля начинается формирование циклона в котловине, ориентированной с Каспия. Дальше он будет смещаться через Краснодарский край на Крымский полуостров. Луганщина в период с 4 по 6 июля будет находиться в передней части этой котловины. В эти дни ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, местами грозы, кое-где град.



3 июля (суббота): переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 14-19 ° тепла, днем ​​29-34 ° тепла.



по городу Северодонецк: Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19 ° тепла, днем ​​32-34 °тепла.



4 июля (воскресенье):

Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 15-20 ° тепла, днем ​​29-34 ° тепла.



По многолетним данным 3 июля самая низкая температура воздуха ночью составила 5,5 ° тепла (03.07.1957 г.), самая высокая днем ​​34,8 ° тепла (03.07.2020 г.).