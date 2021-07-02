В Счастье пьяный мужчина повредил мемориальную доску Героя Украины Сергея Губанова

Во время совершения хулиганских действий, которые выразились в повреждении мемориальной доски Героя Украины Сергея Губанова, расположенной в г. Счастье, бойцы батальона «Луганск – 1 им. Героя Украины Сергея Губанова »задержали 54-летнего местного жителя.

Об этом сообщает полиция Луганской области.



На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Счастьенского отдела полиции. Уже установлено, что мужчина во время совершения противоправных действий находился в состоянии алкогольного опьянения.



Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 УК Украины «Хулиганство».