Водный коллапс в жару: в неподконтрольных Ровеньках люди уже больше недели без водоснабжения

В последние годы временно неподконтрольные Ровеньки испытывают водный коллапс. Местные жители то и дело остаются без водоснабжения. Так, еще 22 июня произошел порыв на магистральном водоводе, но, несмотря на проведение ремонтных работ, наладить поставку воды за эти дни так и не удалось.

В среду, 30 июня, доведенные до отчаяния горожане пришли к зданию так называемой “администрации”, чтобы узнать у “чиновников”, когда наконец-то будет восстановлено нормальное водоснабжение.

Судя по видео, которые опубликовали в паблике “Ровеньки | Черный СПИСОК” в одной из социальных сетей, на собрание пришли в основном мамы с детьми и пенсионеры. Женщины кричали и возмущались, что в жару вынуждены бегать по городу с баклажками и ведрами в поисках воды, так как даже нет нормального подвоза воды местному населению. Чтобы оставить заявку на доставку воды, необходимо позвонить в водоканал, однако туда невозможно дозвониться. Одна из женщин рассказала, что водоканал требует у нее оплаты долга, но ей неоткуда взять средства, ведь приходится тратиться на покупку воды в таких вот условиях.

Народному возмущению не было предела, а отговорки так называемых “чиновников” о том, что порывы происходят на магистральном водоводе и для полной его замены нужны немалые средства, людей не устроили.

Вот как прокомментировали горожане сложившуюся ситуацию: