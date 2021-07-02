ВРУ ратифицировала соглашение о финансировании реконструкции Попаснянского водоканала

Голосование о проекте «Закона о ратификации Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области» (№ 0118) состоялось вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Это важное для жителей Луганщины решение поддержало большинство депутатов. В частности, члены фракции «Слуга народа» отдали необходимые для принятия 225 голосов. Спасибо тем, кто понимает значимость принятого решения о предоставлении Францией помощи нашей области, и тем, кто просто не мешал выполнению огромного объема работ, проведенном Президентом Зеленским, Правительством, Министерством внутренних дел, Минреинтеграции, Луганской облгосадминистрацией, другими министерствами », – подчеркнул глава области Сергей Гайдай.

Это стало итогом годовой работы с Посольством Франции в Украине и переговоров с представителями французских компаний Stereau, Razel, Vinci, Eiffage, которые еще до официальных решений ознакомились с техническим состоянием коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал».

Независимый эксперт Министерства финансов Французской Республики Оливье Фостин, подводя итоги мониторинга, отметил, что он и его коллеги лично убедились, насколько проект важен для Луганщины, – это эффективность по качеству воды, экономия энергии на ее производство и поставки, а также сокращение потерь воды.

Напомним, что 13 мая этого года было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Францией по привлечению от правительства Франции кредитных средств в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Попаснянском районе Луганской области, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

Общее количество потребителей, которым поставляет питьевую воду «Попаснянский районный водоканал», достигает 1 млн жителей области.