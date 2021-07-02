Жителей Северодонецкой громады приглашают проголосовать за проекты общественного бюджета на 2021 год

Жителей Северодонецкой городской территориальной громады приглашают с 1 по 15 июля 2021 приобщиться к голосованию за проекты общественного бюджета на 2021. Каждый житель имеет 4 голоса, по одному за каждый тип проекта: общегородской, общеобразовательный, социальный и поселковый.

Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.

Принять участие в голосовать смогут жители в возрасте от 16 лет, местом регистрации которых являются населенные пункты, входящие в состав Северодонецкой городской территориальной громады. Также проголосовать смогут внутренне перемещенные лица в возрасте от 16 лет, имеющие справку о постановке на учет в Северодонецком УСЗН.

Проголосовать можно одним из способов:

1. Онлайн на Е-сервисе «Общественный бюджет» со ссылкой: https://budget.e-dem.ua/4412900000/projects Для голосования необходимо пройти авторизацию через BankID (наиболее распространенные – Приват24, Ощад24, Monobank, но это может быть любой банк из большого перечня предложенных на E-сервисе), с помощью электронно-цифровой подписи, IDcard (паспорт), MobileID. Подробные инструкции по авторизации на Е-сервисе «Общественный бюджет» можно посмотреть по ссылкам:





Общественный бюджет: о способах авторизации https://www.youtube.com/watch?v=BoOEGgfklMM&t=1s

Вход с помощью ПриватБанка или Монобанка: https://youtu.be/KR8Mg8LMYmc

Авторизация через BankID на примере Ощадбанка https://youtu.be/OxiGID80Xng

Авторизация с помощью электронно-цифровой подписи: https://youtu.be/F-R7TkhZ2cs

Авторизация через MobileID https://youtu.be/7bwXF0ULleU

2. В пунктах для голосования. Этот способ будет удобен для жителей, не имеющих возможности пройти электронную авторизацию, и для внутренне перемещенных лиц. Для участия в голосовании необходимо иметь с собой паспорт. Обращаем внимание, что владельцам ID-карты необходимо также иметь с собой справку о месте регистрации, а внутренне перемещенным лицам – справку о постановке на учет в Северодонецком УСЗН.

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ для голосования

по проекту ОБЩЕСТВЕННОГО БЮДЖЕТА-2021

С 01 ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

1. Центр предоставления административных услуг

г.Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32а

с 8:30 до 15:30 – понедельник, вторник, среду;

с 9:30 до 20:00 – четверг;

с 8:00 до 15:00 – пятница, суббота;

2. КЗ «Северодонецкая городская публичная библиотека»

г.Северодонецк, пр. Центральный, 54

с 10:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота

3. КЗ «Северодонецкая городская библиотека для юношества им. Й.Курлата»

г.Северодонецк, ул.Курчатова, 17

с 11:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота

4. КЗ «Северодонецкая городская библиотека для детей»

г.Северодонецк, ул. Вилесова, 6

с 10:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота

5. Поселок Боровское

Палатка у поселковой библиотеки (ул. Красная, 14)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

с 8:00 до 15:00 – суббота

Помещение Боровского поселкового совета (ул. Калиновая, 7)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

с 8:00 до 15:00 – суббота

с. Боброво, ул. Православная, д. 5

с 10:00 до 15:00 – Среда

6. Поселок Сиротино

Помещение библиотеки (ул. Школьная, 32)

с 8:00 до 16:00 – с понедельника по пятницу

7. Село Боровеньки.

Помещение старостата (ул. Мира, 31а)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

Помещение Боровеньковского сельского клуба (ул. Песчаная, 1а)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

Помещение магазина ТМ «Кобельнюк» (ул. Подбарная, 1а)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

8. Село Новая Астрахань

Помещение Новоастраханского лицея (ул. Центральная, д 53)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по субботу

9. Село Епифановка

Помещение старостинского округа (ул. Жданова, д 74)

с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу

10. Село Чабановка

с. Александровка, Помещение магазина в центре села (ул. Центральная, 51а)

с 9:00 до 18:00 – с понедельника по субботу

11. Поселок Смоляниново.

Административное здание Смоляниновского старостинского округа (ул. Мира, 93)

с 9:00 до 12:00 – с понедельника по пятницу

3. С помощью терминалов ПриватБанка и бота электронной демократии:

Бот доступен в Viber https://www.viber.com/voteforcitybot

и в Telegram https://t.me/VoteForCityBot

Ознакомиться с проектам общественного бюджета можно на Е-сервисе «Общественный бюджет» по ссылке: https://budget.e-dem.ua/4412900000/projects , в группе «Общественный бюджет Северодонецка» в сети Facebook https: //www.facebook .com / groups / 1430178210381105 и на YouTube-канале «Общественный бюджет Северодонецкой громады» https://www.youtube.com/channel/UC-BolOOzHxVW_wjnNqW8XAw/videos