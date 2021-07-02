Жителей Северодонецкой громады приглашают проголосовать за проекты общественного бюджета на 2021 год

Жителей Северодонецкой городской территориальной громады приглашают с 1 по 15 июля 2021 приобщиться к голосованию за проекты общественного бюджета на 2021. Каждый житель имеет 4 голоса, по одному за каждый тип проекта: общегородской, общеобразовательный, социальный и поселковый.
Об этом сообщает пресс-служба городской военно-гражданской администрации.
Принять участие в голосовать смогут жители в возрасте от 16 лет, местом регистрации которых являются населенные пункты, входящие в состав Северодонецкой городской территориальной громады. Также проголосовать смогут внутренне перемещенные лица в возрасте от 16 лет, имеющие справку о постановке на учет в Северодонецком УСЗН.
Проголосовать можно одним из способов:
1. Онлайн на Е-сервисе «Общественный бюджет» со ссылкой: https://budget.e-dem.ua/4412900000/projects Для голосования необходимо пройти авторизацию через BankID (наиболее распространенные – Приват24, Ощад24, Monobank, но это может быть любой банк из большого перечня предложенных на E-сервисе), с помощью электронно-цифровой подписи, IDcard (паспорт), MobileID. Подробные инструкции по авторизации на Е-сервисе «Общественный бюджет» можно посмотреть по ссылкам:
- Общественный бюджет: о способах авторизации https://www.youtube.com/watch?v=BoOEGgfklMM&t=1s
- Вход с помощью ПриватБанка или Монобанка: https://youtu.be/KR8Mg8LMYmc
- Авторизация через BankID на примере Ощадбанка https://youtu.be/OxiGID80Xng
- Авторизация с помощью электронно-цифровой подписи: https://youtu.be/F-R7TkhZ2cs
- Авторизация через MobileID https://youtu.be/7bwXF0ULleU
2. В пунктах для голосования. Этот способ будет удобен для жителей, не имеющих возможности пройти электронную авторизацию, и для внутренне перемещенных лиц. Для участия в голосовании необходимо иметь с собой паспорт. Обращаем внимание, что владельцам ID-карты необходимо также иметь с собой справку о месте регистрации, а внутренне перемещенным лицам – справку о постановке на учет в Северодонецком УСЗН.
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ для голосования
по проекту ОБЩЕСТВЕННОГО БЮДЖЕТА-2021
С 01 ПО 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
1. Центр предоставления административных услуг
г.Северодонецк, бульвар Дружбы народов, 32а
с 8:30 до 15:30 – понедельник, вторник, среду;
с 9:30 до 20:00 – четверг;
с 8:00 до 15:00 – пятница, суббота;
2. КЗ «Северодонецкая городская публичная библиотека»
г.Северодонецк, пр. Центральный, 54
с 10:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота
3. КЗ «Северодонецкая городская библиотека для юношества им. Й.Курлата»
г.Северодонецк, ул.Курчатова, 17
с 11:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота
4. КЗ «Северодонецкая городская библиотека для детей»
г.Северодонецк, ул. Вилесова, 6
с 10:00 до 17:00, выходные: пятница, суббота
5. Поселок Боровское
- Палатка у поселковой библиотеки (ул. Красная, 14)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
с 8:00 до 15:00 – суббота
- Помещение Боровского поселкового совета (ул. Калиновая, 7)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
с 8:00 до 15:00 – суббота
- с. Боброво, ул. Православная, д. 5
с 10:00 до 15:00 – Среда
6. Поселок Сиротино
Помещение библиотеки (ул. Школьная, 32)
с 8:00 до 16:00 – с понедельника по пятницу
7. Село Боровеньки.
- Помещение старостата (ул. Мира, 31а)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
- Помещение Боровеньковского сельского клуба (ул. Песчаная, 1а)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
- Помещение магазина ТМ «Кобельнюк» (ул. Подбарная, 1а)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
8. Село Новая Астрахань
Помещение Новоастраханского лицея (ул. Центральная, д 53)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по субботу
9. Село Епифановка
Помещение старостинского округа (ул. Жданова, д 74)
с 8:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу
10. Село Чабановка
с. Александровка, Помещение магазина в центре села (ул. Центральная, 51а)
с 9:00 до 18:00 – с понедельника по субботу
11. Поселок Смоляниново.
Административное здание Смоляниновского старостинского округа (ул. Мира, 93)
с 9:00 до 12:00 – с понедельника по пятницу
3. С помощью терминалов ПриватБанка и бота электронной демократии:
Бот доступен в Viber https://www.viber.com/voteforcitybot
и в Telegram https://t.me/VoteForCityBot
Ознакомиться с проектам общественного бюджета можно на Е-сервисе «Общественный бюджет» по ссылке: https://budget.e-dem.ua/4412900000/projects , в группе «Общественный бюджет Северодонецка» в сети Facebook https: //www.facebook .com / groups / 1430178210381105 и на YouTube-канале «Общественный бюджет Северодонецкой громады» https://www.youtube.com/channel/UC-BolOOzHxVW_wjnNqW8XAw/videos