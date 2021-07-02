На Луганщине презентовали два туристических маршрута

В промотуре, в котором сочетаются природные, религиозные и этнографические элементы, приняли участие представители средств массовой информации. К ним присоединилась заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Первый маршрут – «Жемчужины Новоайдарщины – сочетание уникальности и истории». Главными объектами здесь стали геологический памятник природы местного значения «Бараньи лбы», Новоайдарский краеведческий музей с его уникальной коллекцией народной одежды конца XIX – начала ХХ веков, и Свято-Пантелеймоновский Кафедральный Храм (Янтарный храм) в селе Дмитровка, на отделку которого потрачено более 500 кг «солнечного камня».

Второй маршрут – «Старобельск – атмосферный, загадочный, овеянный легендами». Участники экскурсии посетили знаменитый Свято-скорбный женский монастырь «Всех скорбящих Радости», Поклонный Крест на меловой горе возле села Подгоровка, и ознакомились с архитектурой исторической части Старобельска.

«Областная государственная администрация в этом году очень активно включилась в продвижение туристических маршрутов и развития туристической отрасли Луганщины. Посетили громады, города, ознакомились с историко-культурным наследием каждой территории. Сегодня специалистами разработано шесть туристических маршрутов, которые сочетают историческое достояние, культуру, традиции и обычаи. Охвачено почти всю территорию области. Это Беловодщина, Меловщина, Кременщина, Сватовщина, Новоайдарщина, Старобельщина », – отметила Екатерина Безгинская.

Заместитель председателя облгосадминистрации также сообщила, что 21-24 августа в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» Киевской области будут проходить Дни Луганщины в честь 30-летия Независимости Украины. И четыре дня каждый из районов Луганщины будет представлять свои традиции и достижения, в том числе и туристические «магниты» территории.

«Пусть Луганщину знают не только как воюющую область, но и такую ​​разнообразную, красивую, приветливую, богатую на различные исторические события. Ведь для нашего региона это очень важно и престижно », – отметила Екатерина Безгинская.