“Предприимчивый” старобельчанин одолжил у знакомого электроинструмент, а сам сдал его в ломбард

Вчера, 1 июля, в полицию Старобельска поступило сообщение от 30-летнего жителя села Подгоровка, который сообщил, что его знакомый взял у него в личное пользование электроинструмент и до настоящего времени не вернул.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В ходе проведения первоочередных следственных и розыскных действий, полицейские установили местонахождение подозреваемого в мошенничестве Им оказался 38-летний ранее судимый житель села Байдовка. Мужчина электроинструмент сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.