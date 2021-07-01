2 июля на Луганщине ожидаются грозы и кратковременный дождь

В пятницу, 2 июля, погодные условия по Луганской области будут определяться малоградиентным полем сниженного давления. Днем ожидается развитие конвективных явлений.

Об этом сообщает Луганский областной центр по гидрометеорологии.



По Луганской области



Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 15-20 ° тепла, днем ​​28-33 ° тепла.



По городу Северодонецк



Малооблачно. Без осадков. Днем гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 17-19 ° тепла, днем ​​30-32 ° тепла.

По многолетним данным 2 июля самая низкая температура воздуха ночью составляла 7,6 ° тепла (02.07.1956 г.), самая высокая днем ​​34,8 ° тепла (02.07.1991 г.).