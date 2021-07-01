В Украине открылся рынок земли: ключевая информация (инфографика)

1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли – согласно закону, прекратил действие мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщает 24 канал.

Открытие рынка земли происходит в соответствии с законом №552-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения “. Он принят Верховной Радой 31 марта 2020 года, а вступил в силу 1 июля 2021-го.

Ключевые положения закона о рынке земли (№552-IX)