В Украине открылся рынок земли: ключевая информация (инфографика)

1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли – согласно закону, прекратил действие мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщает 24 канал.
Открытие рынка земли происходит в соответствии с законом №552-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения “. Он принят Верховной Радой 31 марта 2020 года, а вступил в силу 1 июля 2021-го.
Ключевые положения закона о рынке земли (№552-IX)
- право приобретения земли после открытия рынка 1 июля 2021 года получают физические лица – граждане Украины, а с 2024 года юридические лица
- максимальные размеры владения землей для физических лиц – до 100 гектаров, для юридических лиц – до 10 тысяч гектаров
- коммунальные и государственные земли продавать не разрешается
- государственные земли переходят в распоряжение территориальных общин
- территориальные общины не имеют права продавать свои земли, а только могут сдавать их в аренду
- финансовые расчеты за землю проводятся в безналичной форме
- юридические лица, учредителями или конечными бенефициарами которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, получат право приобретать землю сельхозназначения при условии одобрения этого положения на всеукраинском референдуме