В Новоайдаре про проекту УФСИ ремонтируют детский садик и здание под квартиры для переселенцев. ФОТО

Украинским фондом социальных инвестиций в рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI »при финансовой поддержке Правительства Германии через банк развития KfW в Новоайдаре продолжается реализация двух проектов: по реконструкции здания под квартиры для переселенцев (ВПЛ) и капитального ремонта детского сада «Солнышко».

Как рассказали в Новоайдарской громаде, проекты уже вышли на финальную стадию.

“Хорошей новостью является и то, что для реализации проекта по созданию квартир для ВПЛ за счет средств международной поддержки Украинским фондом социальных инвестиций планируется проведение благоустройства прилегающей к дому территории. Поэтому, будут созданы не только прекрасные и комфортные квартиры, но и территория вокруг дома”, – сказано в сообщении.