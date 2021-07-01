Массовый мор рыбы в Айдаре: полиция выезжала на место ЧП

Сегодня, 1 июля в полицию Новопсковщины обратилась местная жительница и сообщила о большом количестве погибшей рыбы в реке Айдар.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы при обследовании берега реки Айдар в пределах населенных пунктов села Осиново и поселка Новопсков зафиксировали факт гибели рыбы.

Сейчас по данному факту полицейскими проводится проверка и решается вопрос о квалификации события. Специалистами Госпродпотребслужбы и государственной экологической инспекцией осуществляется забор образцов речной воды и рыбы для проведения исследований и установления причин массового мора рыбы.

К моменту установления всех причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия и с целью недопущения возможного заражения населения полиция призывает местных жителей воздержаться от купания и использования воды из реки Айдар и прилегающих водоемов, а также отлова рыбы и ее употребления.