НВФ обстреляли Авдеевку: повреждены дома мирных жителей. ФОТО

Российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки – под обстрел попал частный сектор. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями 122мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



В результате обстрела пострадало несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушен пожаром. Минами и снарядами повреждены близлежащие домохозяйства.



К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.



О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.