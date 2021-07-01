Евро-2020: Северодончане смогут посмотреть матч сборной Украины и Англии под открытым небом

Субботний матч сборной Украины и Англии массово и под открытым небом смогут посмотреть жители Мариуполя и Северодонецка.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

После того, как 29 июня украинские футболисты со счетом 2: 1 одержали победу над шведами и прошли в четвертьфинал Евро-2020, Мариупольской городской председатель Вадим Бойченко на сессии предложил транслировать игру на большом экране, на площади Свободы. Всех желающих ждут 3 июля в 22:00.

А в Северодонецке такую идею подхватили местные предприниматели – Михаил Ивонин и Олег Невиница. Болельщиков приглашают в Ivonin Park в это же время. С собой приносить пледы и хорошее настроение.

Подробнее – в сюжете: