Зеленский ответил Путину на фразу об “едином народе”

Президент Украины Владимир Зеленский с юмором прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина про один народ, заявив, что в таком случае над Москвой уже висел бы желто-голубой флаг.

Об этом он сказал в интервью “Интерфакс-Украина”, передает Апостроф

“Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним“, – сказал Зеленский.

Он допустил, что, возможно, что-то общее украинцев и россиян будет в будущем, “если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами”.

“Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ“, – подчеркнул президент.

Он отметил, что у каждого свой путь, но одна цель должна быть одна – закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории.

“Невозможно одновременно говорить об “одном народе” и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно“, – сказал Зеленский.