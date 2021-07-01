В Меловом столкнулись автомобиль и мотоцикл: есть пострадавший

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 30 июня, по улице Дружбы Народов поселка Меловое. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла, телесные повреждения получил водитель мотоцикла и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 61-летний водитель автотранспорта «ВАЗ 2107» двигался в направлении центра пгт Меловое. В это время во встречном направлении двигался мотоцикл «Альфа-мото», под управлением 78-летнего водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».