ГПСУ: Оккупанты создают очереди на КППВ “Станица Луганская” и распространяют фейки о жестком карантине

Согласно решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно с 8 до 16 часов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В том числе и КПВВ «Станица Луганская», который открылся вовремя. Представители всех контрольных служб осуществляют пропускные операции в штатном режиме.

“Однако граждане, прибывающие из временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимость прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения. Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать из временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны”, – сказано в сообщении.

После восстановления пропуска со стороны оккупационных войск, у КПВВ «Станица Луганская» образовалась очередь на вход в подконтрольную Правительству Украины территорию составляла около 400 человек. В связи с этим к осуществлению контрольных операций были привлечены дополнительные пограничные наряды.