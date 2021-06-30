В Луганскую область поступили 24 автомобиля “скорой помощи”

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вручил 24 комплекта ключей от автомобилей скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.



За средства Госбюджета Украины по бюджетной программе, направленной на развитие системы экстренной медицинской помощи, Луганской области было предоставлено 28 специализированных автомобилей скорой медицинской помощи. 24 из них уже готовы к передачам на станции и подстанции населенных пунктов области, а именно: Сватовской, Нижнедуванской, Мостковской, Новоайдарской, Счастьенской, Станично-Луганский, Меловской, Кременской, Лисичанской, Северодонецкой, Ново-Астраханской, Троицкой, Белокуракинской, Лозно- Александровской, Старобельской, Марковской, Беловодской, Верхнянской, Карбонитскойй, Новодружеской, Попаснянской, Новопсковской, Белолуцкой и Рубежанской.



«Расширение и обновление автопарка скорых – это важный шаг в предоставлении профессионального, качественного и оперативного медицинского обслуживания для нашего населения. Также хочу вас заверить, что мы делаем все возможное и даже невозможно, чтобы эти новые автомобили ездили по нормальным дорогам », – обратился к бригадам экстренной помощи глава области.



Кроме ключей от автомобилей, водители получили еще и сертификаты, удостоверяющие профессиональную квалификацию экстренных медицинских техников. Благодаря поддержке ЕС и ПРООН они приняли участие в трехмесячном учебном курсе, который проходил в два этапа: теорию усваивали на базе Лисичанского медицинского колледжа, а уже практические навыки курсанты отрабатывали на базе Луганского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.



Профессиональную подготовку по специальности «экстренный медицинский техник» уже утвердили Лицензионной комиссией Министерства образования и науки Украины и зарегистрировали в электронном реестре субъектов образовательной деятельности. Всего на прохождение соответствующего обучения водителей экстренной медицинской помощи до уровня медицинских техников (парамедиков) Министерство здравоохранения Украины определило переходящий в пять лет.