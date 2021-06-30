В селе на Новопсковщине проведут общественные обсуждения по поводу переименования улицы Энгельса

Новопсковский поселковый совет информирует о начале проведения общественного обсуждения предложения о переименовании улицы Энгельса в селе Каменка и приглашает всех желающих присоединиться к обсуждению данного вопроса.

Основание – распоряжение поселкового головы от от 25.06.2021 г.. №199-о “О проведении общественного обсуждения о переименовании улицы Энгельса в селе Каменка”.

Как указывается, гражданами Кравченко Викторией Ивановной и Запорожец Юлией Николаевной было внесено предложение о переименовании улицы Энгельса на улицу Героя Украины Запорожца Ивана Ивановича в селе Каменка.

Общественное обсуждение планируется провести в форме консультаций с общественностью на официальном сайте Новопсковского поселкового совета, собраний и встреч с жителями села Каменка в срок до 31 августа 2021 года. О времени и месте проведения собраний и встреч будет сообщено дополнительно.

Замечания и предложения подаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования сообщения на почтовый адрес: переул. Исторический, 1, пгт Новопсков, Луганская область, 92303 и на электронную почту поселкового совета: info@novopskovrada.gov.ua, или по телефону: (06463) -2-18-40.

Результаты общественного обсуждения будут обнародованы на официальном сайте Новопсковского поселкового совета в срок до 3 сентября 2021.