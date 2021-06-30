“Курченко слишком одиозный, а Юрченко будет олицетворять “добрую руку” Москвы”: эксперт о смене кураторов промышленности ОРДЛО

Российский бизнесмен Евгений Юрченко, которого в так называемой “ДНР” объявили новым “инвестором” и “реаниматором” промышленности, получит в управление “наиболее прибыльную часть” местных предприятий, которые ранее находились под управлением “Внешторгсервиса” бывшего украинского олигарха Сергея Курченко.

Такое мнение в программе “На самом деле: Донбасс” телеканала “Дом” высказал аналитик “Московского центра Карнеги” Константин Скоркин.

“Думаю, что на данный момент ему, очевидно, передают наиболее какую-то прибыльную часть. Мне кажется, это связано с тем, что это должно как-то работать, в конце концов. Поскольку он обещал искать рынки сбыта и так далее”, — уточнил аналитик.

По его мнению, сейчас трудно прогнозировать дальнейшее присутствие “Внешторгсервиса” в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Он полагает, что Курченко оказался “слишком одиозным”, что и стало причиной смены кураторов промышленности ОРДЛО.

“Останется ли это структура, на баланс которой будут переданы эти предприятия, или нет, это увидим в ближайшее время, как они будут оптимизировать схему управления. Прежде всего, конечно, речь идёт о персоналиях. Потому что Курченко оказался слишком одиозен на данный момент. И действия его команды привели к социальной дестабилизации. Поэтому его оттуда убирают, а появляется российский бизнесмен с хорошей биографией, который будет олицетворять “добрую руку” Москвы”, — детализировал Скоркин.

То, что Юрченко появился на Донбассе, “было неожиданностью, поскольку никаких связей с Донбассом до этого у него не прослеживалось”, дополнил аналитик.

“В каком-то “коммюнике” “ЛНР” обозначалось, что он с луганскими корнями, но я, если честно, не знаю, какие у него луганские корни, и ничего на эту тему так и не нашёл, кроме этого “коммюнике”, собственно. Поэтому сложно сказать, почему выбор пал именно на него. Скорее всего, это связано с какими-то внутренними элитными играми, когда какая-то группа продвинула своего человека, как мне кажется. Там много версий насчёт того, чьим человеком он может считаться”, — говорит Скоркин.

Аналитик предположил, что Юрченко пришёл на смену Курченко со “сложной биографией”, и “олицетворяет крупный российский бизнес”, и тем самым передаёт сигнал о том, что РФ намерена “заканчивать с периодом хаоса”.

“Как мне кажется, смысл его появления в том, что на смену вот такому Курченко, с такой сложной биографией, появляется человек с биографией “чистой”, который олицетворяет крупный российский бизнес, управленческие круги. Это такой сигнал, что Россия будет заканчивать с периодом этого хаоса, с какими-то непонятными авантюристами, которые оказались у руля экономики. И теперь такие вот российские управленцы будут этим заниматься”, — подчеркнул Скоркин.

Говоря о причинах, побудивших самого Юрченко принять решение подвергнуться риску санкций за деятельность на временно оккупированных территориях Украины, Скоркин предположил, что бизнесмен получил некое предложение, от которого не смог отказаться.

“Я думаю, ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться”, — резюмировал Скоркин.