Стало известно, какие дороги хотят отремонтировать в Кременной до конца года

После 15 июля в Кременной планируют начать ямочный ремонт дорог.

Об этом в комментарии krm.lg.ua сообщил заместитель городского головы Георгий Дзывульский.

“Его (ремонт, – ред) планируется провести на площади 1150 квадратных метров, а именно на улицах Горького, Банковой, Шевченко, Полновой, Хвойной, Слобожанской, Центральной, Лиманской. А в переулке Ивана Франко (это район лицея №1) будет сделан капитальный ремонт дороги”, – сказал чиновник.

Он также констатировал, что этого, конечно, недостаточно для того, чтобы сделать город комфортнее, поскольку на все мероприятия не хватает средств.

“Сейчас ведем переговоры с организацией, которая занимается содержанием дорог местного значения. Согласно действующему законодательству, до 20 процентов дорожного сбора они должны отдавать на местные дороги. Поэтому написали письмо-заявку на выделение средств для капитального ремонта дороги по улице Слобожанской”, – уточнил заместитель мэра.

Также в план на капитальный ремонт, в рамках проекта «Большое строительство», внесены улицы Донецкая, Харьковская и Кирова. Работы должны начаться в этом году.



Силами коммунального хозяйства в городе проводится грейдирование улиц в частном секторе.