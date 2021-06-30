С начала года почти 40 тысяч человек прошли тестирование на COVID-19 на КПВВ

С января 2021 на КПВВ в Донецкой и Херсонской областях, а с марта – в Луганской области, запущено бесплатное тестирование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По состоянию на конец июня 2021 такой опцией уже воспользовались 39 293 гражданина (КПВВ «Чонгар» – 12 654, КПВВ «Каланчак» – 12 401, КПВВ «Новотроицкое» – 4609, КПВВ «Станица Луганская» – 9629).

Также напомним, что 16 июня 2021 Правительством приняты изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236, которым, в частности, установлено, что 17 июня на территории Украины устанавливается «зеленая» зона уровня эпидемической опасности .

Изменениями предусматривается:

1. Освобождение от обязательной самоизоляции и обсервации граждан Украины, прибывающих из временно оккупированных территорий;

2. Отмена текущего контроля с помощью мобильного приложения Вдома;

3. На период «зеленого» уровня также не нужно ПЦР-тестирование.

Следовательно, граждане Украины, которые вынужденно проживают на ВОТ, на период установления «зеленой» зоны на территории Украины могут беспрепятственно пересекать КПВВ.