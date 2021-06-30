Семь лет жители фактически отрезаны от цивилизации: когда отремонтируют мост в Старом Айдаре. ВИДЕО

Жители села Старый Айдар в Луганской области последние семь лет вынуждены в объезд добираться к соседнему населённому пункту. Вместо 5 км они ежедневно преодолевают 22 км. Это произошло после того, как в 2014 году незаконные вооружённые формирования (НВФ) взорвали автомобильный мост, который до сих пор не восстановили.

Об этом говорится в сюжете телеканала “Дом“.

Сейчас в Старом Айдаре нет больницы, аптек, рынка. Рейсовые автобусы в село тоже не ходят. Ближайший населённый пункт — Счастье — в 22 км, если ехать в объезд.

“Сюда нам нужна скорая, которая приедет за 20 минут, а не за полтора часа. Пожарные, потому что мы в том году здесь сильно горели, сидели на чемоданах с документами. Очень тяжело добираться. Полиция. Вызвала скорую, мужу было очень плохо. Скорая ехала час с чем-то вкруговую. Но мужа не спасла”, — рассказала жительница Старого Айдара Светлана Гречуха.

Расстояние до Счастья по мосту — 5 км. Машиной в посёлок можно проехать через Геёвку и Передельское, в объезд расстояние составляет 22 км. Сейчас на месте старого моста жители соорудили временную деревянную переправу.

У Галины Бобрышевой трое сыновей — 4, 10 и 14 лет. Ежедневно женщина вынуждена просыпаться в пять утра — старших детей нужно собрать и отвести в школу. Младшего сына в садик она отдать не может, ведь в Старом Айдаре его нет.

“Каждый день ходим пешком. Старший сын остаётся там целую неделю, в пятницу я его забираю домой. Среднего сына я вожу каждый день в школу — с понедельника по пятницу. Утром, в пять часов, подняла, отвела его, и назад после 14:00 забираю. И зимой так. Гололёд, мы по этому мосту идем, как-то всё равно добираемся в школу. Это наша обязанность: ходить в школу учиться. Зимой по этому мосту очень страшно ходить, снег, кругом лёд и очень страшно. Бывает такое, что и падаем на этом мосту”, — рассказала Галина.

Жители просят власти восстановить мост. Из-за того, что село отрезано от города, люди начали переезжать туда, где есть транспортная развязка. Сейчас в Старом Айдаре проживают около 200 человек. До 2014 года было более 500 жителей.

“Написали письмо президенту, Кабинету министров, в Министерство инфраструктуры. На сегодняшний день я могу сказать, что нам пришло уже два ответа. Один ответ — это от Министерства инфраструктуры, в котором говорится, что данный мост находится на балансе Счастьенской громады и им должны заниматься именно данные лица. И второй ответ — от департамента дорог Луганской областной государственной администрации, в котором говорится, что бюджет уже распланирован на 100%. Данного объекта в плане не было”, — рассказал региональный представитель гуманитарной миссии “Проліска” в Луганской и Донецкой областях Игорь Колосовский.

К Счастьенской объединенной территориальной громаде село Старый Айдар присоединили в январе этого года. В военно-гражданской администрации говорят, что о проблеме знают.

“Мы уже подали запросы в высшие органы власти — в районную администрацию, в областную военно-гражданскую администрацию — относительно проведения проектных работ и выделения на это денег. И выделения денег на восстановление этого моста — хотя бы для проезда автомобилей до 3,5 тонн. Это как минимум”, — отметил руководитель Счастьенской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Если деньги на ремонт моста найдут, то до конца года смогут разработать проектную документацию. А в следующем — начать восстанавливать транспортное сообщение со Старым Айдаром.