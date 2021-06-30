Скейт-площадка в Попасной: в Северодонецкой РГА выразили поддержку инициативе «Ветераны Строят»

29 июня председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко принял участие в онлайн – сессии вопросы / ответы по проекту “Ветераны Строят” от общественной организации «Штука».

Об этом сообщает пресс-служба райгосадминистрации.

«Ветераны Строят» – лагерь для ветеранов АТО / ООС, который состоится 5-11 июня в прифронтовом городе Попасная Луганской области. Чтобы инициировать диалог между военными и местными, разрушить конфликты, построенные на стереотипах и создать общее пространство для общения, участники лагеря совместно с местной молодежью построят скейт-площадку. Команда проекта убеждена, что построенная площадка для тренировок, а в 2020 году скейтбординг впервые вошел в программу Летних Олимпийских игр, поможет развить это направление среди молодежи из отдаленных регионов.

«И как руководитель органа исполнительной власти, и как представитель негосударственного сектора я всегда был и есть сторонником активного сотрудничества с общественностью в реализации их инициатив. За прошлый год нам удалось реализовать 15 таких проектов при софинансировании из районного бюджета. Я лично держу руку на пульсе всех грантовых возможностей для наших ГО. В проекте, о котором сейчас идет речь, сочетается много нужного для громады и ее жителей. В первую очередь, организация летнего лагеря для ветеранов даст бесценный опыт нашим местным АТОшникам по реализации собственных общественных активностей в будущем. Во – вторых, построение скейт-площадки – это один из приоритетов в организации досуга в Попасной, который, кстати, позволит «реанимировать» ту часть города, где и будет построена локация. В целом, я вижу очень много положительных результатов от реализации этой инициативы », – прокомментировал свою поддержку инициативе «Ветераны Строят» Роман Власенко.

Всю информацию о строительстве скейт-площадке в Попасной можно найти здесь https://www.facebook.com/veteransbud/