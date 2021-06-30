Хотел арендовать жилье: северодончанин попался на уловки мошенников

Чтобы ваши деньги не стали следующей «прибылью» для аферистов, скажите «НЕТ» предоплате за предоставление любых услуг неизвестным владельцам объявлений в Интернете!

На этот раз мошенники опубликовали объявление о предоставлении в аренду квартиры и быстром кредитовании и на их крючок попались жители Северодонецка и Попасной, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Северодончанин согласился внести предоплату за аренду неизвестному владельцу объявления, но в итоге потерял более 7 тыс грн.

Житель Попасной внес месячный платеж в сумме 9 тыс грн для получения займа (100 тыс грн), но кредит так и не получил.