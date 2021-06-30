На Луганщине назначили областные стипендии 62 ведущим спортсменам

Сергей Гайдай назначил областные стипендии 62 спортсменам Луганщины.



Об этом говорится в распоряжении председателя Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации от 29 июня 2021 № 430 «О назначении областной стипендии перспективным и ведущим спортсменам Луганской области во втором полугодии 2021», сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Согласно документу, 13 ведущим спортсменам из состава сборных команд Украины по олимпийским видам спорта назначена областная стипендия в размере 3502 гривен. Среди них участница Олимпийских игр 2016 года по легкой атлетике, участники и призеры чемпионатов Европы и мира по тяжелой атлетике, прыжкам в воду, велосипедному спорту, победители и призеры европейского первенства по спортивной гимнастике.



Перспективные спортсмены Луганщины по олимпийским видам спорта получат по 1642 гривны стипендии. Это 32 жителя области, которые завоевали призовые места на всеукраинских первенствах, – по тяжелой атлетике, прыжкам в воду, велосипедному спорту, настольному теннису, спортивной гимнастике, греко-римской борьбе, легкой атлетике.



Областная стипендия в размере 2846 гривен назначена пяти ведущим спортсменам из состава сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта – победителям, призерам и участникам чемпионатов мира по пауэрлифтингу, бодибилдингу, классическому жиму лежа, борьбы самбо.



Четыре ведущих спортсмена с инвалидностью получат по 3502 гривен. Это победители и призеры Дефлимпийских игр по футболу, каратэ, легкой атлетике.



По 1642 гривны областной стипендии начислено восьми перспективным спортсменам с инвалидностью. Среди них победители и призеры чемпионатов Украины по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу.