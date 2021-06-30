В Беловодске ликвидировали стихийные мусорные свалки

В течение последних двух недель силами сектора благоустройства Беловодского поселкового совета и Беловодского РЭПа было убрано четыре стихийных свалки на территории Беловодска.

Об этом сообщает пресс-служба поселкового совета.

Эти свалки находились по ул. Попова за домом № 184 по ул. Центральной у трансформаторной станции; в овраге у проезжей части дороги по право, на расстоянии около 1 км от выезда из поселка в сторону с. Бараниковка; в враге между кладбищем с одной стороны и перекрестком ул. Подгорной и ул. Школьной; на расстоянии около 100 метров от тыльной стороны Беловодского районного центра занятости по ул. Козюменского. Работниками сектора по благоустройству вывезено около 50 прицепов мусора.

Местные власти призывают граждан быть сознательными и не создавать несанкционированные свалки.